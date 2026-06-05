El Mundo

Estados Unidos sanciona al presidente cubano y a miembros de la familia Castro

El Departamento de Estado invoca ahora lo que considera “actividades subversivas antiestadounidenses”.

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Por AFP
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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel (derecha); el coronel Raúl Guillermo Rodríguez Castro (centro), nieto del expresidente cubano Raúl Castro; y el ministro de las Fuerzas Armadas, general Álvaro López Miera (ADALBERTO ROQUE/AFP)







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