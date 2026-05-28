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Cuba pone en duda la ‘seriedad’ y ‘responsabilidad’ de Estados Unidos en el diálogo bilateral

‘Esperamos que prevalezca la vía del diálogo en este momento, en que las acciones agresivas que el gobierno de los Estados Unidos emprende contra Cuba’ comentó la vicecanciller cubana, Josefina Vidal.

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Por AFP y Sebastián Araya Delgado
El gobierno cubano advirtió que la postura de Washington en el diálogo bilateral genera dudas sobre la "seriedad" y la "responsabilidad" con la que aborda el proceso
El gobierno cubano advirtió que la postura de Washington en el diálogo bilateral genera dudas sobre la "seriedad" y la "responsabilidad" con la que aborda el proceso (JOAQUIN HERNANDEZ/AFP)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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