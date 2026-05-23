Amplia presencia policial alrededor de la Casa Blanca tras reportes de disparos

La policía y las fuerzas de seguridad acordonaron la zona alrededor de la Casa Blanca la noche del 23 de mayo tras informes de disparos. Vehículos policiales y agentes armados del Servicio Secreto se observan en la zona.

Washington, Estados Unidos. Agentes de policía y fuerzas de seguridad fueron movilizados el sábado a la zona que rodea la Casa Blanca tras reportes de disparos, informaron periodistas de la AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba adentro en ese momento mientras intentaba negociar un acuerdo con Irán.

La policía acordonó el acceso a la Casa Blanca y tropas de la Guardia Nacional impidieron a un reportero de la AFP entrar en la zona del centro de Washington.

“El FBI está en el lugar y apoya al Servicio Secreto en la respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca”, dijo en X el director del FBI, Kash Patel.

El turista canadiense Reid Adrian contó a la AFP que se encontraba en la zona cuando se escucharon “probablemente entre 20 y 25 ruidos que sonaban como fuegos artificiales, pero eran disparos, y entonces todo el mundo empezó a correr”.

Agentes del Servicio Secreto fueron vistos tras el levantamiento del confinamiento en la Casa Blanca en Washington, D. C. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Los periodistas que estaban en el Jardín Norte de la Casa Blanca en ese momento dijeron en X que se les ordenó correr y refugiarse en la sala de prensa.

La corresponsal de ABC News Selina Wang estaba grabando un video para las redes sociales cuando estallaron los aparentes disparos, captando el sonido de los tiros mientras se lanzaba al suelo.

“Sonaron como decenas de disparos”, precisó en X.

Un portavoz del Servicio Secreto dijo a la AFP en un mensaje de texto que el organismo aún estaba recopilando información sobre el incidente.

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