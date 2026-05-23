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Amplia presencia policial alrededor de la Casa Blanca tras reportes de disparos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está adentro intentando negociar un acuerdo con Irán

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Por AFP
Disparos cerca de la Casa Blanca
La policía y las fuerzas de seguridad acordonaron la zona alrededor de la Casa Blanca la noche del 23 de mayo tras informes de disparos. Vehículos policiales y agentes armados del Servicio Secreto se observan en la zona. (ALEX WROBLEWSKI/AFP)







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