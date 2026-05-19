El Mundo

Estados Unidos sanciona a vinculados con flotilla de ayuda para Gaza

Gobierno de EE. UU. dice que sancionó a miembros de “flotilla proterrorista que intenta llegar a Gaza”.

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Por AFP
Un barco con símbolos de una de las embarcaciones de la flotilla de ayuda con destino a Gaza (izq.), interceptada por la marina israelí, es remolcado hacia el puerto israelí de Ashdod, a unos 40 kilómetros al sur de Tel Aviv, el 19 de mayo de 2026.
Un barco con símbolos de una de las embarcaciones de la flotilla de ayuda con destino a Gaza (izq.), interceptada por la marina israelí, es remolcado hacia el puerto israelí de Ashdod, a unos 40 kilómetros al sur de Tel Aviv, el 19 de mayo de 2026. (JACK GUEZ/AFP)







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