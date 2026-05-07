Estados Unidos sanciona a multiples entidades económicas clave en Cuba

Marco Rubio intervino en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Foto utilizada con fines ilustrativos

Washington, Estados Unidos. Estados Unidos impuso el jueves nuevas sanciones a entidades económicas clave en Cuba, en un intento por aumentar la presión sobre la isla de gobierno comunista.

Las sanciones anunciadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, incluyeron medidas contra una empresa mixta en la que participa la minera canadiense Sherritt, que en un anuncio casi simultáneo informó que abandonaba Cuba.

Rubio también anunció nuevas sanciones contra Gaesa, el conglomerado empresarial dirigido por las fuerzas armadas que se estima controla alrededor del 40% de la economía cubana.

Gaesa ya estaba sometida a sanciones de Estados Unidos. Pero las nuevas medidas se aplicaron en virtud de un decreto firmado la semana pasada por el presidente Donald Trump, que define partes de la economía cubana por las que los bancos extranjeros incurrirían en sanciones si realizan transacciones.

“A solo 90 millas (unos 145 kilómetros) del territorio estadounidense, el régimen cubano ha llevado a la isla a la ruina y la ha ofrecido al mejor postor como plataforma para operaciones de inteligencia, militares y terroristas extranjeras”, declaró Rubio, un cubanoestadounidense y feroz crítico de La Habana.

“Pueden esperarse nuevas medidas punitivas en los próximos días y semanas”, advirtió.

Rubio afirmó que Gaesa “está diseñada para generar ingresos no para el pueblo cubano, sino únicamente en beneficio de su élite corrupta”.

Una investigación del diario Miami Herald basada en supuestos documentos filtrados calculó que Gaesa tenía 18.000 millones de dólares en activos a comienzos de 2024, en línea con el nivel de gasto del propio Estado.

Trump ha hablado públicamente sobre la posibilidad de tomar el control de Cuba, que ha estado sometida a un embargo estadounidense casi de forma ininterrumpida desde la revolución comunista de Fidel Castro en 1959.