Estados Unidos reporta el nivel más bajo de detenciones de migrantes en la frontera desde 1970

Estados Unidos registra solo 237.565 detenciones de migrantes en la frontera sur, la cifra más baja en 55 años, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Por AFP
Donald Trump centrará su discurso en Michigan en criticar la política migratoria de Biden, calificándola como un 'baño de sangre en la frontera' entre Estados Unidos y México.
Se trata del “total anual más bajo en 55 años, comparado con 201.780 en el año fiscal 1970". (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)







