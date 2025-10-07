Estados Unidos reporta el nivel más bajo de detenciones de migrantes en la frontera desde 1970

Se trata del “total anual más bajo en 55 años, comparado con 201.780 en el año fiscal 1970".

Washington, Estados Unidos. El número de detenciones de migrantes ilegales en la frontera sur de Estados Unidos bajó hasta 237.565 en un año, la cifra más baja desde 1970, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) divulgado este martes.

Se trata del “total anual más bajo en 55 años, comparado con 201.780 en el año fiscal 1970, y un 87% menos que el promedio de los últimos cuatro años fiscales, que fue de 1,86 millones”, indicó el texto.

El año fiscal estadounidense se cierra en el mes de septiembre, y es el momento en que las administraciones públicas publican comparativos de cifras económicas, o sociales.

De esas 237.565 detenciones, el 72% se produjo durante los últimos meses del gobierno Biden (entre octubre de 2024 y enero de 2025), se congratuló el DHS.

Al asumir su segundo mandato, el republicano, Donald Trump, anunció que las redadas y las deportaciones de indocumentados serían un eje de su política interior.

“Hemos tenido la frontera más segura en la historia de Estados Unidos y nuestras cifras de fin de año [fiscal] lo prueban”, se congratuló la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, citada en el comunicado.

(KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP)

El comunicado destaca que hace cinco meses que la Patrulla Fronteriza no suelta a ningún indocumentado a lo largo de la frontera suroeste “comparado con 9.144 liberaciones en septiembre de 2024”.

La liberación de detenidos en la frontera se hacía en presidencias anteriores bajo la condición de que los ilegales se presentaran luego ante las autoridades para determinar definitivamente su situación de asilado o beneficiario de un programa de protección temporal.

Muchos de esos indocumentados no se presentaban luego a la cita, según los críticos con el sistema migratorio.

El promedio diario de detenciones en la frontera es de 279 personas, “un 95% menos que el promedio de 5.110 de la administración anterior desde febrero de 2021 hasta diciembre de 2024”, añadió el texto.