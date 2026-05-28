El Mundo

Estados Unidos quiere prohibir derecho a aterrizaje de aerolíneas iraníes

‘Solo un resultado satisfactorio en las negociaciones pondrá fin a la espiral descendente’, advirtió Scott Bessent.

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Por AFP
Scott Bessent, dijo el jueves que Estados Unidos suspenderá el acceso de las aerolíneas iraníes a lugares de aterrizaje y reabastecimiento
Scott Bessent, dijo el jueves que Estados Unidos suspenderá el acceso de las aerolíneas iraníes a lugares de aterrizaje y reabastecimiento (AFP/AFP)







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