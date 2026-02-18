El Mundo

Estados Unidos prepara recursos navales y aéreos en caso de guerra contra Irán

Estados Unidos concentra una importante fuerza naval y aérea en Medio Oriente, en lo que podría ser el preámbulo de una campaña militar sostenida contra Irán.

Por AFP
Irán afirmó el 17 de febrero de 2026 que había acordado con Estados Unidos, en conversaciones celebradas en Ginebra, unos “principios rectores” para un acuerdo que evite el conflicto, pero el vicepresidente estadounidense dijo que Teherán aún no ha reconocido todas las líneas rojas de Washington.
Irán afirmó el 17 de febrero de 2026 que había acordado con Estados Unidos, en conversaciones celebradas en Ginebra, unos “principios rectores” para un acuerdo que evite el conflicto, pero el vicepresidente estadounidense dijo que Teherán aún no ha reconocido todas las líneas rojas de Washington. (ATTA KENARE/AFP)







