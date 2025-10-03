El Mundo

Estados Unidos posterga publicación de datos sobre empleo debido a parálisis presupuestaria

Departamento de Trabajo suspendió la publicación de informe clave

Por AFP
Departamento de Trabajo de Estados Unidos suspendió la publicación de un informe clave sobre el empleo, a raíz de la parálisis presupuestaria que afecta al gobierno. Foto: (Shutterstock/Shutterstock)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

