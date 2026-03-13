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Estados Unidos ofrece recompensa de $10 millones por información sobre el líder iraní Mojtaba Jamenei

El gobierno estadounidense incluyó al nuevo dirigente y a otros altos funcionarios en su programa de recompensas por presuntos vínculos con actividades del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica

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Por AFP
Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre el supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y otros altos funcionarios de ese país.
Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre el supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y otros altos funcionarios de ese país. (HAMED JAFARNEJAD/AFP)







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