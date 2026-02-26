El Mundo

Estados Unidos ofrece $10 millones por líderes del cártel de Sinaloa

Washington anunció recompensas millonarias por dos hermanos señalados como piezas clave del cártel de Sinaloa

EscucharEscuchar
Por AFP
Estados Unidos intensificó la presión contra el cártel de Sinaloa con millonarias recompensas tras una semana clave en el crimen organizado mexicano.
Estados Unidos intensificó la presión contra el cártel de Sinaloa con millonarias recompensas tras una semana clave en el crimen organizado mexicano. (FBI/DEA/FBI/DEA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMéxicoTijuanacártel de Sinaloa
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.