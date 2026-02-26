Estados Unidos ofrece $10 millones por líderes del cártel de Sinaloa

Estados Unidos intensificó la presión contra el cártel de Sinaloa con millonarias recompensas tras una semana clave en el crimen organizado mexicano.

Estados Unidos anunció este jueves dos recompensas de $5 millones cada una para capturar a los hermanos René y Alfonso Arzate García, señalados como figuras clave del cártel de Sinaloa en la ciudad fronteriza de Tijuana.

El Departamento de Estado informó que ambos mantienen el control de un corredor estratégico para el narcotráfico desde hace 15 años. Las autoridades estadounidenses consideran que esa ruta sostiene operaciones del grupo criminal, incluido el tráfico de fentanilo.

“A pesar de todos los conflictos, siguen controlando este corredor de tráfico fundamental, lo que los convierte en figuras clave para sostener las operaciones del cártel, incluido el tráfico de fentanilo”, explicó el comunicado del Departamento de Estado.

Washington declaró el año pasado al fentanilo como arma de destrucción masiva. También designó al cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera.

Los hermanos Arzate García enfrentan acusaciones en un tribunal del sur de California desde 2014. En 2023 el Departamento del Tesoro impuso sanciones en su contra.

Las autoridades los catalogan como individuos de alta peligrosidad y con historial de violencia.

El anuncio ocurre en medio de una semana convulsa para el narcotráfico mexicano. Una operación contra Nemesio Oseguera, alias el Mencho y jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, marcó el panorama criminal.

Oseguera murió tras una persecución en una zona semirural cerca de Tapalpa, en el oeste de México.

El operativo dejó decenas de agentes policiales, soldados y sicarios fallecidos. El hecho elevó el temor de nuevos enfrentamientos entre organizaciones delictivas que buscan ocupar espacios de poder.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.