Estados Unidos negará residencia y ciudadanía por este tipo de publicaciones en redes sociales

“Los beneficios migratorios, como los de vivir y trabajar en Estados Unidos, siguen siendo un privilegio, no un derecho”, dice USCIS.

Por AFP

Washington, Estados Unidos. El gobierno del presidente Donald Trump anunció el martes que buscará opiniones “antiestadounidenses”, incluso en redes sociales, al decidir sobre el derecho de una persona a vivir en Estados Unidos.








