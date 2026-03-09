El Mundo

Estados Unidos muestra aviones de guerra en patrulla aérea frente a Venezuela

El Comando Sur difundió imágenes de cazas y aeronaves militares que participaron en un sobrevuelo cerca de la costa venezolana

Por AFP
Aeronaves del Comando Sur de Estados Unidos participaron en un sobrevuelo cerca de la costa venezolana.
Aeronaves del Comando Sur de Estados Unidos participaron en un sobrevuelo cerca de la costa venezolana. (Red Social X del Comando Sur de Estados Unidos/Red Social X del Comando Sur de Estados Unidos)







