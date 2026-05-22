Estados Unidos mantiene alerta para viajes a Nicaragua: recomienda borrar contenido sensible de celulares antes de ingresar

Estados Unidos actualizó la información sobre la advertencia de viaje de sus ciudadanos a Nicaragua.

Estados Unidos mantiene la alerta a sus ciudadanos que viajen a Nicaragua de eliminar cualquier fotografía, comentario o contenido sensible que las autoridades puedan considerar controvertido o inapropiado antes de ingresar al país centroamericano.

La sugerencia forma parte de la actualización emitida por el Departamento de Estado el 15 de mayo sobre la advertencia de viaje para Nicaragua, que se mantiene en “Nivel 3: Reconsiderar el viaje”.

La alerta también aconseja borrar el contenido almacenado en redes sociales, cámaras, computadoras portátiles, teléfonos celulares y otros dispositivos o cuentas debido a los “factores críticos de seguridad”.

“Los riesgos en Nicaragua incluyen delincuencia, acceso limitado a servicios de salud, detención injustificada y aplicación arbitraria de las leyes locales”, añade la advertencia de viaje.

Según el sitio web del Departamento de Estado, las represalias suelen aplicarse a quienes son considerados opositores al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Ciudadanos estadounidenses pueden permanecer en prisión durante años, en condiciones precarias y sin el debido proceso ni acceso regular al personal del gobierno estadounidense ni a sus familiares”, advierte.

En ese sentido, la alerta indica que inspectores nicaragüenses pueden revisar los teléfonos celulares, computadoras y cuentas en redes sociales de los viajeros en busca de contenido considerado antigubernamental.

Sobre la inseguridad en Nicaragua, Estados Unidos advierte que los pequeños delitos son comunes en lugares turísticos populares. “La mayoría de los delitos contra extranjeros son oportunistas, como el robo de bolsos y carterismo”, indica la alerta de viaje.