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Estados Unidos mantiene alerta para viajes a Nicaragua: recomienda borrar contenido sensible de celulares antes de ingresar

El Departamento de Estado actualizó una advertencia de viaje en la que señala riesgos de detención injustificada y aplicación arbitraria de leyes en Nicaragua.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
Mapa de Nicaragua
Estados Unidos actualizó la información sobre la advertencia de viaje de sus ciudadanos a Nicaragua. (Shuttert/Shutterstock)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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