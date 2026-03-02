El Mundo

Estados Unidos apunta a los hijos de Ortega y Murillo y activa cerco financiero por presuntas operaciones ilícitas

Departamento del Tesoro y Unión Europea refuerzan sanciones contra empresas vinculadas a la familia presidencial nicaragüense

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Esta foto, publicada por el medio oficial El 19 Digital el 25 de septiembre de 2025, muestra al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a la copresidenta Rosario Murillo asistiendo al desfile conmemorativo del 46.º aniversario de la Policía Nacional de Nicaragua en Managua. Estados Unidos pretende robar las reservas petroleras de Venezuela mediante el despliegue de buques de guerra en el Caribe, declaró el presidente nicaragüense Daniel Ortega el 25 de septiembre de 2025.
Washington y Bruselas activan sanciones y bloqueos financieros contra hijos de Ortega por presuntas redes de financiamiento estatal. (JAIRO CAJINA/AFP)







notas iaEstados UnidosNicaraguaDaniel OrtegaRosario Murillo
