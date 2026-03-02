Estados Unidos apunta a los hijos de Ortega y Murillo y activa cerco financiero por presuntas operaciones ilícitas

Washington y Bruselas activan sanciones y bloqueos financieros contra hijos de Ortega por presuntas redes de financiamiento estatal.

El Gobierno de Estados Unidos intensificó la presión contra el círculo más cercano del poder en Nicaragua. Los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo quedaron bajo una vigilancia financiera reforzada tras ser señalados como actores clave en una red de operaciones que sostienen la estructura estatal.

Las medidas las lidera el Departamento del Tesoro. Las acciones se dirigen a conglomerados empresariales administrados por los descendientes de la pareja presidencial. Según investigaciones oficiales, esas compañías brindan servicios a instituciones públicas. También funcionarían como canales para financiar operaciones de control social y mediático.

Presión económica desde Washington

La ofensiva cobró fuerza con el avance de la ley Restoring Sovereignty and Human Rights in Nicaragua Act of 2026. La iniciativa se promovió en el Congreso de Estados Unidos. El objetivo consiste en limitar los motores económicos que respaldan al Gobierno nicaragüense, entre ellos las exportaciones de textiles y oro.

El plan incluye coordinación con la Unión Europea. Ambas partes contemplan un veto conjunto a inversiones en sectores estratégicos. Además, giraron instrucciones a organismos multilaterales para suspender asistencia financiera. Las autoridades también documentan presuntas violaciones registradas desde las protestas de abril del 2018.

Control familiar sobre sectores estratégicos

Reportes de inteligencia financiera identificaron a Rafael, Camila y Juan Carlos Ortega Murillo como figuras centrales en sectores específicos de la economía. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) describió esta red como una estructura destinada a generar fondos para la represión.

Entre las operaciones señaladas destacan:

Medios de comunicación: Camila y Juan Carlos Ortega Murillo controlan Canal 13 , Viva Nicaragua , y la firma Difuso Communications. Ambos espacios se consideran ejes de propaganda oficialista.

Camila y Juan Carlos Ortega Murillo controlan , , y la firma Difuso Communications. Ambos espacios se consideran ejes de propaganda oficialista. Servicios de seguridad: La empresa El Goliat concentró contratos de vigilancia con entidades estatales bajo administración familiar.

La empresa El Goliat concentró contratos de vigilancia con entidades estatales bajo administración familiar. Distribución de combustible: La Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP) figura como punto clave dentro de la red de negocios vinculada a la familia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.