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Estados Unidos manda más barcos y más de 2.000 marines a Oriente Medio

Hasta 2.500 infantes de Marina van rumbo a Oriente Medio, a dos semanas del inicio de guerra estadounidense-israelí contra Irán.

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Por AFP
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, saludan mientras un equipo del Ejército estadounidense traslada un féretro cubierto con la bandera que contiene los restos del sargento Benjamin N. Pennington en la Dover Air Force Base, el 9 de marzo de 2026, en Dover, Delaware.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, saludan mientras un equipo del Ejército estadounidense traslada un féretro cubierto con la bandera que contiene los restos del sargento Benjamin N. Pennington en la Dover Air Force Base, el 9 de marzo de 2026, en Dover, Delaware. (CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP)







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