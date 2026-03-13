Estados Unidos manda más barcos y más de 2.000 marines a Oriente Medio

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, saludan mientras un equipo del Ejército estadounidense traslada un féretro cubierto con la bandera que contiene los restos del sargento Benjamin N. Pennington en la Dover Air Force Base, el 9 de marzo de 2026, en Dover, Delaware.

Washington, Estados Unidos. Estados Unidos mandará más marines y buques a Oriente Medio dos semanas después del comienzo de la campaña estadounidense-israelí contra Irán, informaron el viernes medios estadounidenses.

The Wall Street Journal citó a funcionarios estadounidenses que afirmaron que el “USS Tripoli”, con base en Japón, y los infantes de Marina asignados a bordo se dirigen a la región, mientras que The New York Times informó de 2.500 infantes de Marina a bordo de hasta tres buques rumbo a Oriente Medio.

CNN afirmó que se trataba de una Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina -que normalmente incluye unos 2.500 infantes de marina y marineros- la que estaba siendo desplegada.

The Wall Street Journal señaló que la solicitud de infantes de marina adicionales fue realizada por el Comando Central de Estados Unidos, responsable de las tropas estadounidenses en Oriente Medio, y aprobada por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

Ya hay infantes de marina en la región apoyando las operaciones contra Irán, añadió el diario.

Estados Unidos e Israel lanzaron una masiva campaña aérea contra Irán el 28 de febrero, y Teherán ha respondido con oleadas de drones y misiles, así como con ataques a buques en el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del comercio mundial de crudo.