Estados Unidos lanzó misil balístico internacional

Es el primer lanzamiento tras el aviso de Donald Trump sobre que el país retomaría pruebas de armas nucleares, ignorando advertencia de la ONU.

Por Carlota Zamora González
El misil fue lanzado sin carga nuclear y recorrió más de 4.200 millas.







Ha colaborado en el área de Producción Audiovisual. Graduada en Inglés y Escritura Creativa en University of Exeter del Reino Unido.

