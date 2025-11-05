Estados Unidos lanzó misil balístico internacional

El misil fue lanzado sin carga nuclear y recorrió más de 4.200 millas.

Estados Unidos lanzó su misil balístico, el Minuteman III, identificado como GT 245, desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California. Según El Universo de Ecuador, el misil fue lanzado sin carga nuclear y recorrió más de 4.200 millas, aterrizando en el sitio de pruebas Ronald Reagan: Kwajalein, en las Islas Marshall.

La operación fue exitosa y sirvió para colectar datos sobre el funcionamiento del misil para futuras pruebas.

La teniente coronel, Karrie Wray, comandante del 576.º Escuadrón de Pruebas de Vuelo, comentó que esta evaluación “no es solo un ejercicio técnico, sino una validación integral del potencial del sistema para cumplir su misión crítica”.

Según AFP, la semana anterior la ONU pidió evitar cualquier reanudación de pruebas nucleares tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, declarando su intención de retomarlas.

Farhan Haq, el portavoz del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, compartió el 30 de octubre, “El secretario general ha afirmado reiteradamente que los riesgos nucleares actuales son alarmantemente altos y que deben evitarse todas las acciones que pudieran conducir a errores de cálculo o a una escalada con consecuencias catastróficas”.