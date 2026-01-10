Estados Unidos lanzó ataques ‘a gran escala’ contra el Estado Islámico en Siria

Un rebelde sostiene un arma mientras mantiene su posición cerca de un retrato desfigurado del presidente sirio Bashar al-Assad. Imagen con fines ilustrativos:

Washington, Estados Unidos. Estados Unidos y fuerzas aliadas lanzaron una serie de ataques “a gran escala” contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria, una nueva represalia tras una ofensiva en diciembre que mató a tres estadounidenses en ese país, informó este sábado el Comando Central estadounidense.

Washington afirmó que un atacante solitario del EI perpetró un ataque el 13 de diciembre en Palmira, un histórico sitio arqueológico que en su momento estuvo bajo control de los combatientes yihadistas, en el que murieron dos soldados y un intérprete civil estadounidense.

“Los ataques de hoy tuvieron como objetivo el EI en toda Siria” y fue parte de la operación Hawkeye, que fue lanzada “como respuesta directa al ataque mortal del EI contra fuerzas de Estados Unidos y Siria en Palmira”, indicó el Comando Central estadounidense en X.

Estados Unidos y Jordania llevaron a cabo una ronda previa de bombardeos como parte de la misma operación el mes pasado, alcanzando unos 70 objetivos del EI. El ataque contra estadounidenses en Palmira fue el primer incidente de este tipo desde el derrocamiento en diciembre de 2024 del líder sirio Bashar al Asad.

El personal estadounidense apoyaba la operación Inherent Resolve, una coalición internacional para combatir al EI que se apoderó de amplias zonas de territorio sirio e iraquí en 2014.

Aunque los yihadistas fueron derrotados por fuerzas terrestres locales, con el apoyo de bombardeos internacionales, el EI aún mantiene presencia en Siria, especialmente en su vasto desierto.