El Mundo

Estados Unidos lanzó ataques ‘a gran escala’ contra el Estado Islámico en Siria

La ofensiva fue lanzada como respuesta directa al ataque mortal del EI contra fuerzas de Estados Unidos y Siria el 13 de diciembre

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Un combatiente antigubernamental sostiene un arma mientras mantiene su posición cerca de un retrato desfigurado del presidente sirio Bashar al-Assad, en la ciudad de Hama después de que las fuerzas capturaran la ciudad central siria, el 6 de diciembre de 2024.
Un rebelde sostiene un arma mientras mantiene su posición cerca de un retrato desfigurado del presidente sirio Bashar al-Assad. Imagen con fines ilustrativos: (OMAR HAJ KADOUR/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
EIEstado IslámicoEstados UnidosSiria
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.