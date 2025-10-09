El Mundo

Estados Unidos lanza plan 24/7 para vigilar redes sociales de migrantes: rastrea fotos y ubicación

El ICE activó vigilancia continua para detectar migrantes sospechosos mediante inteligencia artificial y análisis de redes sociales

Por La Nación / Argentina / GDA
Migrantes en EE. UU. ahora enfrentan monitoreo digital 24/7 por parte del ICE, que rastrea redes sociales, ubicación y datos personales.
Migrantes en Estados Unidos ahora enfrentan monitoreo digital 24/7 por parte del ICE, que rastrea redes sociales, ubicación y datos personales. (ICE/ICE)







La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

