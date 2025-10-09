Estados Unidos lanza plan 24/7 para vigilar redes sociales de migrantes: rastrea fotos y ubicación

Migrantes en Estados Unidos ahora enfrentan monitoreo digital 24/7 por parte del ICE, que rastrea redes sociales, ubicación y datos personales.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos activó una nueva estrategia para vigilar las redes sociales de migrantes. El plan incluye monitoreo continuo las 24 horas con el objetivo de identificar personas consideradas amenazas para la seguridad nacional o pública, según los criterios de la propia agencia.

El programa contempla el uso de tecnología para recolectar y analizar datos disponibles públicamente en plataformas como Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Reddit y X (antes Twitter). La vigilancia se extenderá al análisis de fotografías, documentos compartidos, identificación personal y geolocalización de los usuarios.

Expertos cibernéticos monitorean redes sociales en tiempo real

Para ejecutar esta estrategia, el ICE conformó un equipo de expertos cibernéticos que operan de forma ininterrumpida. Esta unidad pertenece a la División de Operaciones de Focalización (TOD, por sus siglas en inglés), que tendrá la responsabilidad de emitir actualizaciones frecuentes sobre las ubicaciones de los usuarios rastreados.

Según información revelada por Telemundo, el propósito principal es identificar, investigar y localizar a individuos sospechosos de violar leyes migratorias o penales, para facilitar su arresto y posterior procesamiento judicial.

Herramientas tecnológicas y cooperación entre agencias

La agencia federal indicó que utiliza aplicaciones de análisis de enlaces y otras herramientas automatizadas de recolección de datos para llevar a cabo esta vigilancia digital. Además, mencionó que existe cooperación activa con otras agencias federales de seguridad, especialmente para detectar personas que intentan evadir los métodos de rastreo.

El ICE explicó que, aunque aplica tecnología para fines de investigación, procura respetar las libertades civiles y los intereses de privacidad.

La implementación de este plan forma parte de una serie de medidas promovidas durante la administración de Donald Trump. Como parte de esos esfuerzos, el gobierno federal solicitó a Apple que eliminara la aplicación ICEBlock de su tienda. Esta app permitía a los usuarios alertar sobre la ubicación de agentes migratorios.

Campañas de reclutamiento y expansión operativa

Un reporte de AP reveló que el ICE destinó millones de dólares a publicidad televisiva en ciudades como Atlanta y Chicago, con el fin de reclutar policías locales para colaborar en la aplicación de leyes migratorias.

En esos anuncios, se transmiten mensajes dirigidos a oficiales en zonas conocidas como “ciudades santuario”, para incentivarlos a colaborar con los esfuerzos de detención.

Como parte de su expansión operativa, el ICE proyecta la contratación de 10.000 oficiales de deportación adicionales antes de finalizar 2025. Esta medida estaría respaldada por un aumento presupuestario aprobado mediante la “One Big Beautiful Bill Act”, firmada por Donald Trump el 4 de julio.

