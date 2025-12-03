El Mundo

Estados Unidos lanza operativo en Nueva Orleans contra inmigrantes irregulares con antecedentes, pese a rechazo local

El gobierno de Trump inicia una operación en Nueva Orleans contra inmigrantes irregulares con antecedentes criminales, criticando las políticas de santuario mientras aumentan las tensiones con autoridades demócratas.

Por AFP
Logo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) junto a una bandera de Estados Unidos, en el contexto de nuevas medidas para exigir datos biométricos a personas migrantes registradas.
El mandatario afirma que este desplazamiento es necesario para combatir la criminalidad y apoyar a la policía federal de inmigración (ICE). (Canva/Canva)







AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

