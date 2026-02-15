El Mundo

Estados Unidos intercepta en el océano Índico a petrolero que escapó del bloqueo en el Caribe

El Pentágono informó que el buque Verónica III, que había zarpado de Venezuela, fue seguido desde el Caribe hasta el océano Índico tras intentar evadir el bloqueo ordenado por el presidente Donald Trump contra embarcaciones sancionadas.

Por AFP
Imagen difundida el 15 de febrero de 2026 por el Departamento de Defensa de Estados Unidos muestra a fuerzas militares preparándose para interceptar y abordar el buque petrolero Veronica III en el océano Índico, según informó el Pentágono.
Imagen difundida el 15 de febrero de 2026 por el Departamento de Defensa de Estados Unidos muestra a fuerzas militares preparándose para interceptar y abordar el buque petrolero Veronica III en el océano Índico, según informó el Pentágono. (HANDOUT/AFP)







