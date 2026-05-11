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Estados Unidos impone nuevas sanciones para impedir la venta de petróleo iraní a China

Donald Trump se dirige hacia China esta semana para reunión clave, acompañado de empresarios.

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Por AFP
Donald Trump habla con Xi Jinping
Donald Trump conversa con el presidente chino Xi Jinping mientras se dan la mano tras su reunión en la base aérea de Gimhae (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







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