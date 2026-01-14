Estados Unidos evacúa parcialmente su mayor base en Oriente Medio

Al Udeid es la mayor base de Estados Unidos en Oriente Medio.

Doha, Catar. Catar confirmó este miércoles que parte del personal estadounidense de la base militar de Al Udeid recibió órdenes de abandonar las instalaciones “en respuesta a las tensiones regionales”, después de que dos fuentes diplomáticas informaran a AFP sobre la decisión.

Las fuentes indicaron bajo anonimato que parte del personal recibió la orden de evacuar la base antes de la noche del miércoles, después de que Estados Unidos amenazara con intervenir en Irán, escenario de intensas manifestaciones contra el gobierno.

Al Udeid, situada a 190 km al sur de Irán, del otro lado del Golfo, es la mayor base de Estados Unidos en Oriente Medio.

Teherán lanzó misiles contra ella en junio de 2025, en respuesta a los bombardeos de Washington contra instalaciones nucleares iraníes.

La Oficina para los Medios Internacionales de Catar explicó que parte del personal estadounidense de la base militar recibió órdenes de abandonar las instalaciones “en respuesta a las tensiones regionales”.

“Catar sigue aplicando todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la seguridad y la protección de sus ciudadanos y residentes como máxima prioridad, incluidas las acciones relacionadas con la protección de infraestructuras críticas e instalaciones militares”, declaró la oficina de prensa.

Antes de esta confirmación oficial, una fuente diplomática dijo a AFP que una parte del personal recibió la orden de evacuar antes de la noche de este miércoles. Otra fuente confirmó la información, hablando también bajo condición de anonimato.

La embajada de Estados Unidos en Catar declinó comentar el tema del movimiento de tropas de la base de Al Udeid.

Ali Shamjani, un asesor del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, advirtió este miércoles al presidente Donald Trump que Teherán ha demostrado su capacidad para responder agresiones y recordó el ataque de junio contra la base estadounidense en Catar.

Trump debería recordar el ataque contra la base aérea de Al Udeid, que demostró “la voluntad y la capacidad de Irán para responder a cualquier ataque”, escribió el asesor en una publicación en X.