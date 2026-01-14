El Mundo

Estados Unidos evacúa parcialmente su mayor base en Oriente Medio

Catar anunció la salida de parte del personal estadounidense de la base de Al Udeid ante las tensiones regionales y advertencias de Irán tras amenazas de Estados Unidos.

EscucharEscuchar
Por AFP
(FILES) Vista general de la base aérea militar estadounidense de Al-Udeid, al sur de Doha, el 23 de octubre de 2002. Catar condenó el 23 de junio de 2025 un ataque iraní contra la mayor base militar de Estados Unidos en la región, ubicada en el país del Golfo, calificándolo como una "flagrante violación" de su soberanía. (Foto de Rabih MOGHRABI / AFP)
Al Udeid es la mayor base de Estados Unidos en Oriente Medio. (RABIH MOGHRABI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CatarAl UdeidEvacuaciónPersonal estadounidense
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.