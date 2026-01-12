El Mundo

Donald Trump afirma que Irán busca negociar tras represión de protestas y advierte posible acción militar

Gobierno de Irán decretó duelo nacional mientras persisten protestas. Trump afirmó que evalúa opciones militares

EscucharEscuchar
Por AFP
El despliegue de buques y aviones de guerra de EE. UU. en el Caribe ha dejado 27 muertos.
Donald Trump afirmó que Irán busca negociar tras la represión de protestas. El gobierno iraní decretó tres días de duelo nacional. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IránEstados UnidosDonald Trumprepresión de protesta
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.