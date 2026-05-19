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Estados Unidos está ‘listo y preparado’ para reanudar las operaciones militares contra Irán si no se llega a un acuerdo, según JD Vance

Los comentarios de JD Vance se produjeron horas después de que Donald Trump dijera que había estado a punto de ordenar nuevos ataques contra Irán.

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Por AFP
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca. (KENT NISHIMURA/AFP)







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