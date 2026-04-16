El Mundo

Estados Unidos endurece política de visas en Latinoamérica: 26 personas ya enfrentan restricciones

La nueva política de visados busca limitar el ingreso de personas vinculadas a actividades contrarias a intereses de Estados Unidos en la región

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará el viernes una tarifa de $100.000 para las visas de trabajo H-1B, creadas para trabajadores especializados y muy utilizada en el sector tecnológico.
Estados Unidos amplía restricciones de visas en América Latina. Un total de 26 personas enfrenta sanciones sin que se revelen identidades. (AFP/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaDonald TrumpEstados UnidosVisa
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.