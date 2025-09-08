Estados Unidos detiene a más de 300 surcoreanos en planta de Hyundai-LG: Trump lanza advertencia migratoria

Donald Trump respaldó la redada en Georgia y pidió a empresas extranjeras cumplir con las leyes de inmigración.

Washington, Estados Unidos. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, advirtió que las empresas extranjeras deben cumplir la legislación estadounidense después de que más de 300 trabajadores surcoreanos fueron arrestados en una planta de baterías de Hyundai-LG que se está construyendo en el estado de Georgia.

El allanamiento tuvo lugar el jueves pasado en una fábrica de baterías para autos eléctricos de Hyundai y LG, actualmente en construcción en Ellabell, estado de Georgia, en el sureste de Estados Unidos. Un total de 475 personas fueron detenidas.

Según las autoridades estadounidenses, fue la mayor redada realizada en un solo lugar en el marco de la campaña antiinmigración impulsada por el mandatario republicano.

“Por favor, respeten las leyes de inmigración de nuestra nación”, escribió Trump en las redes sociales.

“Sus inversiones son bienvenidas, y los alentamos a que traigan LEGALMENTE a su gente muy inteligente (...) Lo que pedimos a cambio es que contraten y capaciten a trabajadores estadounidenses”, añadió.

Imágenes de la redada publicadas por las autoridades estadounidenses mostraron a trabajadores detenidos, esposados y con cadenas alrededor de los tobillos subiendo a un autobús de transporte de reclusos.

Trump basó su campaña presidencial en la promesa de expulsar a millones de inmigrantes irregulares de Estados Unidos, y ha tomado una serie de medidas para acelerar las deportaciones desde que regresó a la Casa Blanca en enero.

Agentes de inmigración de Estados Unidos detuvieron a 475 trabajadores, en su mayoría surcoreanos, durante un operativo en instalaciones de Hyundai Motor en Georgia, como parte de una investigación sobre empleo ilegal. Fotografía para fines ilustrativos. (HYUNDAI/Europa Press)

Devueltos a su país

El gobierno de Corea del Sur anunció que los más de 300 ciudadanos surcoreanos arrestados en la redada migratoria serán liberados y devueltos a su país.

El operativo sorprendió a las autoridades de Seúl, pero el jefe de gabinete del presidente Lee Jae Myung dijo que su gobierno ya acordó con Estados Unidos la liberación de los trabajadores.

La empresa LG Energy Solution indicó que del total de detenidos, 47 personas (46 surcoreanos y un indonesio) son empleados directos de la empresa y unos 250 empleados de subcontratistas, la mayoría surcoreanos.

Hyundai informó no tener conocimiento de que alguno de los detenidos estuviera “empleado directamente” por la empresa.

Trump respaldó la labor del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Diría que eran extranjeros ilegales y que el ICE solo estaba haciendo su trabajo”, declaró al ser consultado por periodistas.

Según el gobierno de Trump, algunos de los arrestados habían cruzado la frontera de Estados Unidos de forma irregular, otros habían llegado con visas que les prohibían trabajar o habían excedido la duración de sus visas de trabajo.

Corea del Sur, la cuarta mayor economía de Asia, es un importante fabricante de automóviles y de productos electrónicos, y tiene múltiples plantas en Estados Unidos.

En julio, Seúl se comprometió a invertir 350.000 millones de dólares en territorio estadounidense tras las amenazas arancelarias de Trump, quien busca revivir el sector manufacturero en Estados Unidos.