El Mundo

Estados Unidos detiene a más de 300 surcoreanos en planta de Hyundai-LG: Trump lanza advertencia migratoria

La redada en una fábrica de baterías en construcción en Georgia dejó 475 detenidos, en su mayoría surcoreanos. Donald Trump exigió cumplir con las leyes migratorias de Estados Unidos.

EscucharEscuchar
Por AFP
Donald Trump
Donald Trump respaldó la redada en Georgia y pidió a empresas extranjeras cumplir con las leyes de inmigración. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosDonald TrumpHyundaiLGAdvertencia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.