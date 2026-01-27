El Mundo

Estados Unidos deporta a expresidente del congreso a El Salvador para enfrentar condena por pactos con pandillas

El expresidente del Congreso, Norman Quijano, llega deportado desde Estados Unidos para enfrentar 13 años de cárcel por pactos con pandillas. Bukele reacciona tras su captura.

Por AFP
El dirigente postuló sin éxito a la presidencia en 2014 por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fue titular del Congreso y además alcalde de San Salvador. (Edgar Romero)







