Estados Unidos condiciona garantías de seguridad para Ucrania a cederle la décima parte de su territorio a Rusia, dice Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante una rueda de prensa en el marco de la reunión del Consejo Europeo en Bruselas el jueves 18 de diciembre. Fotografía:

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dice que Estados Unidos condiciona otorgarle garantías de seguridad a cederle a Rusia toda la región del Donbás, una décima parte de su territorio.

Así lo afirmó el mandatario en una entrevista con la agencia Reuters publicada este miércoles. A cuatro años de la invasión rusa de Ucrania, Zelenski dice que Trump opta por presionar más a su país que al gobierno de Vladimir Putin.

“Oriente Medio definitivamente tiene un impacto en el presidente Trump y, creo, en sus próximos pasos. El presidente Trump, lamentablemente, en mi opinión, aún opta por una estrategia de ejercer más presión sobre la parte ucraniana”, declaró Zelenski a Reuters.

De acuerdo con el presidente ucraniano, las preguntas pendientes son sobre quién ayudaría a financiar las compras de armas para mantener su capacidad de disuasión militar y, sobre todo, cómo responderían los aliados ante alguna futura agresión rusa.

“Los estadounidenses están dispuestos a concretar estas garantías a alto nivel una vez que Ucrania esté lista para retirarse del Donbás”, dijo el político a Reuters.

Pero para Zelenski, esa concesión comprometería no solo la integridad territorial de Ucrania y su seguridad, sino la del resto de Europa. Si bien agradeció el apoyo de Estados Unidos hasta la fecha, dijo que no podía ceder en ese punto.

“En mi opinión, el presidente de Estados Unidos aborda esto de manera más pragmática y probablemente quiere que la guerra termine rápidamente. Nosotros también queremos hacerlo pronto”, explicó a la agencia de noticias.