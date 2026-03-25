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Estados Unidos condiciona garantías de seguridad para Ucrania a cederle la décima parte de su territorio a Rusia, dice Zelenski

En entrevista con Reuters, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dice que Trump insiste en presionar más a Ucrania.

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Por Fernando Chaves Espinach
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante una rueda de prensa en el marco de la reunión del Consejo Europeo en Bruselas el jueves 18 de diciembre. Fotografía:
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante una rueda de prensa en el marco de la reunión del Consejo Europeo en Bruselas el jueves 18 de diciembre. Fotografía: (JOHN THYS/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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