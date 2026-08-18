Estados Unidos busca permitir la explotación maderera y construir carreteras en bosques vírgenes

Washington, Estados Unidos. La administración de Donald Trump propuso el martes un cambio de ley que abriría la puerta a la construcción de carreteras y la explotación maderera en más de 17 millones de hectáreas de bosques vírgenes en Estados Unidos.

La propuesta revocaría una ley de 2001 que prohíbe los desarrollos en grandes áreas de bosques y pastizales públicos designados como “áreas sin carreteras inventareadas”.

En un comunicado, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo que la Regla de Conservación de Áreas sin Carreteras ha prevenido que el Servicio Forestal estadounidense realice trabajos de gestión para reducir los incendios forestales.

“Durante demasiado tiempo, restricciones obsoletas han mantenido decenas de millones de acres de bosques fuera del alcance de los tratamientos que mejoran la salud forestal y reducen el riesgo de incendios forestales para nuestras comunidades”, dijo.

Más del 95% de las áreas sin carreteras se extienden por 10 estados del oeste de Estados Unidos: Alaska, Arizona, California, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregon, Utah, Washington y Wyoming.

Grupos conservacionistas reaccionaron con indignación. Se espera que se inicien procesos legales.

“Trump está impulsando la mayor evisceración de la protección de las tierras públicas en la historia de Estados Unidos y en contra de lo que desean los estadounidenses”, dijo Randi Spivack, directora de política de tierras públicas en la oenegé Centro para la Diversidad Biológica (CBD, en inglés).

Según CBD, las áreas sin carreteras son “líneas vitales” para diversas especies, como los osos pardos y los linces.

También señaló que la mayoría de incendios forestales son causados por humanos y ocurren cerca de carreteras.

Sin embargo, la administración Trump ha sido hostil para implementar acciones contra el cambio climático, que ha hecho más frecuentes y severos los incendios por las condiciones más cálidas y secas.