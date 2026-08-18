El Mundo

Estados Unidos busca permitir la explotación maderera y construir carreteras en bosques vírgenes

Donald Trump plantea modificar normas en EE. UU. para permitir obras y tala en 17 millones de hectáreas de bosques. Grupos ambientalistas anuncian batalla legal

EscucharEscuchar
Por AFP
Donald Trump
Trump ha insistido en modificar gestión de áreas naturales. (JIM WATSON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald Trumpáreas protegidasEstados Unidosecología
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.