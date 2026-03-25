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Estados Unidos ataca presunta narcolancha en el Caribe y mata a cuatro personas

Estados Unidos atacó y destruyó una presunta narcolancha en el Caribe y mató a cuatro personas a bordo. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

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Por AFP
Estados Unidos atacó y destruyó una presunta narcolancha en el Caribe y mató a cuatro personas a bordo.
Estados Unidos atacó y destruyó una presunta narcolancha en el Caribe y mató a cuatro personas a bordo. (Comando Sur/Captura de pantalla de X)







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