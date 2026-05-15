Estados Unidos arresta a comandante de milicia apoyada por Irán que planeó ataques contra entidades judías

Nueva York, Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos arrestaron a un hombre que supuestamente planeó ataques terroristas en Europa, Canadá y Estados Unidos, algunos de ellos contra sitios judíos, dijo el viernes el director del FBI, Kash Patel.

Mohammad Al-Saadi, identificado por medios estadounidenses como comandante de la milicia iraquí Kataib Hezbolá, respaldada por Irán, planeó al menos 20 ataques terroristas y planeaba atacar instituciones judías en Nueva York, California y Arizona, dijo Patel en un post en X.

Se espera que Al-Saadi comparezca ante una corte en Nueva York el viernes. Se desconocen las circunstancias de su traslado a Estados Unidos.

Noticia en desarrollo...