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Estados Unidos arresta a comandante de milicia apoyada por Irán que planeó ataques contra entidades judías

Hombre presuntamente vinculado con Hezbolá habría planeado ataques en Europa, Canadá y Estados Unidos, dice el FBI.

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Por AFP
El director del FBI, Kash Patel, escucha al fiscal general interino Todd Blanche.
El director del FBI, Kash Patel, escucha al fiscal general interino Todd Blanche. (TASOS KATOPODIS/Getty Images via AFP)







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