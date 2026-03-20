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Estados Unidos aprueba moneda con el rostro de Trump

Moneda de oro con la figura del presidente Donald Trump conmemora el 250.º aniversario de Estados Unidos.

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Por AFP
La moneda con el rostro de Trump conmemora 250 años de la fundación de Estados Unidos.
La moneda con el rostro de Trump conmemora 250 años de la fundación de Estados Unidos. (CHRIS DELMAS/AFP)







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