Departamento del Tesoro considera lanzar moneda con rostro de Trump para 250.º aniversario de Estados Unidos

El diseño final no ha sido escogido, pero ya se publicaron los primeros borradores. Conozca cómo se vería la moneda conmemorativa.

Por AFP
Donald Trump en compañía de su plana mayor en la Oficina Oval, incluido el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Donald Trump en compañía de su plana mayor en la Oficina Oval, incluido el Secretario del Tesoro, Scott Bessent. (ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP)







