Estados Unidos anuncia restricción de visas a más de 100 miembros del gobierno de Nicaragua

Brooklyn Rivera fue detenido y su paradero no era conocido por su familia.

El gobierno de los Estados Unidos sancionó a más de 100 funcionarios del gobierno de Nicaragua, al que responsabiliza de la muerte del exdiputado y líder indígena Brooklyn Rivera.

El paquete de sanciones se dio a conocer en un comunicado del Departamento de Estado, firmado por el Secretario de Estado, Marco Rubio.

“Estados Unidos no ignorará la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega en la horrenda muerte del preso político Brooklyn Rivera. Lumberto Campbell Hooker, sancionado por Estados Unidos, estuvo directamente involucrado en la negación de atención médica a Brooklyn Rivera y también impidió que su familia pudiera dar sepultura a sus restos”, comienza la misiva.

Lumberto Campbell es magistrado propietario del Consejo Superior Electoral de Nicaragua y ejerce una influencia significativa en la costa atlántica del país.

Rivera falleció el 31 de mayo. Según los reportes oficiales, presentaba falla en múltiples órganos, cirrosis hepática e infección pulmonar activa causada por bacterias. Rivera permanecía preso desde el 29 de septiembre de 2023, luego de que policías “irrumpieron de forma violenta” en su casa de Bilwi (Caribe), según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora, el Departamento de Estado atribuye su muerte directamente al gobierno, a Campbell y a Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Hoy, la Administración Trump tomó medidas decisivas para imponer restricciones adicionales de visado a más de 100 funcionarios de la dictadura y a sus familiares. Con este nuevo paquete de restricciones, el gobierno de Estados Unidos ha adoptado medidas para imponer restricciones de visado a más de 2.350 funcionarios nicaragüenses y sus familiares por su papel cómplice en la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega. Estados Unidos se solidariza con el pueblo nicaragüense que, al igual que Rivera, aspira a ver una Nicaragua libre”, continúa el texto de Rubio.

El Secretario de Estado explicó la decisión: “Esta medida fue adoptada de conformidad con la Proclamación Presidencial 10309, que suspende el ingreso a Estados Unidos, tanto como inmigrantes como no inmigrantes, de miembros del Gobierno de Nicaragua y de otras personas que formulen, implementen o se beneficien de políticas o acciones que socaven las instituciones democráticas”.

Múltiples organizaciones de derechos humanos condenaron al gobierno nicaragüense, e incluso el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, se pronunció al respecto.