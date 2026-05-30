Estados Unidos amenaza con reanudar la guerra con Irán en medio de negociaciones estancadas

Estados Unidos e Israel, cuyo ataque conjunto del 28 de febrero contra Irán desencadenó la guerra, acusan a Teherán de querer dotarse del arma atómica, algo que este desmiente.

Estados Unidos afirmó este sábado 30 de mayo que cuenta con los medios necesarios para reanudar las hostilidades con Irán, y advirtió que un acuerdo solo será posible si se respetan sus “líneas rojas”.

Washington y Teherán mantienen desde hace semanas conversaciones indirectas para poner fin al conflicto en Oriente Medio. Pero el resultado de las negociaciones es incierto tras los enfrentamientos de esta semana, los más graves desde la entrada en vigor de la tregua el 8 de abril.

Fuentes en Washington mencionaron el jueves un marco de acuerdo que preveía una prórroga de 60 días del alto el fuego, pero las negociaciones siguen encalladas. Una reunión de dos horas celebrada el viernes en la Casa Blanca no dio lugar a ningún anuncio inmediato.

“Irán debe aceptar que nunca tendrá armas nucleares”, escribió el viernes el presidente Donald Trump en su red Truth Social. También exigió que las reservas de uranio altamente enriquecido de la república islámica sean “DESTRUIDAS”.

Estados Unidos e Israel, cuyo ataque conjunto del 28 de febrero contra Irán desencadenó la guerra, acusan a Teherán de querer dotarse del arma atómica, algo que este desmiente.

Irán insiste en tratar el tema nuclear después de la firma del protocolo de acuerdo actualmente en discusión.

Abrir Ormuz “de inmediato”

Otro punto de fricción es el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de hidrocarburos por la que según organismos internacionales transita cerca del 20% del suministro, y que Irán mantiene prácticamente bloqueado desde el inicio de la guerra.

“Debe abrirse de inmediato”, y Teherán debe comprometerse a desminarlo, afirmó el viernes Trump, cuyo gobierno impone por su parte un bloqueo a los puertos iraníes.

Según marinos iraníes citados por la agencia de prensa Tasnim, Estados Unidos aún impide la circulación de los buques comerciales iraníes.

El viernes por la noche, un funcionario de la Casa Blanca indicó a la AFP que “el presidente Trump solo hará un acuerdo que sea bueno para Estados Unidos y respete sus líneas rojas”.

En respuesta a Trump, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqai, indicó que “los intercambios de mensajes continúan” con Estados Unidos.

Defendió además “la situación especial” del estrecho de Ormuz, por encontrarse en aguas territoriales de Irán y de Omán.

Por este motivo, el parlamentario iraní Alireza Salimi declaró a la agencia de prensa Isna que solo Irán y Omán están “facultados para decidir” sobre su gestión.

En este contexto, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, advirtió este sábado que su país es “más que capaz” de reanudar las hostilidades contra Irán “si fuera necesario”.

“Nuestras reservas son más que adecuadas para eso, tanto allí como en todo el mundo, debido a cómo equilibramos munición de alta precisión y más abundante”, declaró durante un foro sobre defensa en Singapur.

El frente en Líbano

En Teherán, los habitantes siguen con desánimo estas gestiones diplomáticas.

“Ambas partes están hablando de una manera que mantiene satisfechos a sus seguidores. No está claro quién dice la verdad”, comentó Ali, un iraní de 49 años originario de Tonekabon, en el mar Caspio.

Esta guerra ya ha causado miles de muertos y disparado los precios del petróleo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) alertaron el viernes sobre el riesgo de una escasez de crudo si el tráfico en Ormuz no vuelve rápidamente a la normalidad.

Entre sus demandas a Washington, Irán exige el fin de todos los combates, en particular en el Líbano, donde se enfrentan su aliado, el movimiento islamista chiita Hezbolá, e Israel.

Hay una tregua en vigor desde el 17 de abril, pero no se respeta.

El ejército israelí, cuyas tropas avanzan en el sur del Líbano, ha intensificado en los últimos días sus bombardeos en el país vecino, donde asegura atacar a Hezbolá, que por su parte dispara contra posiciones israelíes.

Las fuerzas de Israel informaron este sábado que interceptaron varios proyectiles lanzados desde Líbano, aunque uno de ellos cayó cerca de una localidad del norte. No hubo heridos.

Responsables militares libaneses e israelíes mantuvieron el viernes una reunión en Washington que, según el Pentágono, debe servir de base para una nueva ronda de negociaciones políticas con miras a alcanzar un acuerdo de seguridad, los días 2 y 3 de junio en Washington.

Hezbolá se opone ferozmente a estas conversaciones, y su bloque parlamentario volvió a pedir el jueves a Líbano que se retire de ellas.

Según el último balance oficial, los bombardeos israelíes han matado en el Líbano a 3.355 personas desde el inicio de la guerra.