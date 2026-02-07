El Mundo

Estados Unidos amenaza con imponer aranceles a socios comerciales de Irán

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone aranceles a países que negocien con Irán, afectando a socios clave como China y Alemania

Por AFP
Contenedores de carga alineados en un puerto de Estados Unidos, con la ciudad al fondo, en medio del litigio sobre los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone aranceles a países que negocien con Irán, afectando a socios clave como China y Alemania. (FREDERIC J. BROWN/AFP)







