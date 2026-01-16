El Mundo

Donald Trump amenaza con aranceles a países que no respalden su plan para hacerse con Groenlandia

El presidente de Estados Unidos presiona a aliados con sanciones comerciales mientras Europa plantea una mayor presencia militar en Groenlandia

Por Europa Press
Groenlandia es la segunda isla más grande del mundo. Tiene autogobierno, economía pesquera y una base militar clave para Estados Unidos.
Trump plantea aranceles a países que no apoyen su plan sobre Groenlandia. Alemania y otros aliados anuncian envío de tropas a la isla. (AFP/Google Maps)







Europa Press

