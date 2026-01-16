Donald Trump amenaza con aranceles a países que no respalden su plan para hacerse con Groenlandia

Trump plantea aranceles a países que no apoyen su plan sobre Groenlandia. Alemania y otros aliados anuncian envío de tropas a la isla.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que impondría aranceles a todos los países que no apoyen su plan para tomar control de Groenlandia. El mandatario afirmó que la isla resulta clave para la seguridad nacional de su país y señaló que las propuestas europeas no satisfacen sus intereses estratégicos.

La advertencia surgió durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde Trump dejó claro que la iniciativa europea para preservar la soberanía de Dinamarca sobre el territorio autónomo no alcanza. Esa propuesta plantea una mayor presencia de la OTAN en la isla como respuesta a las preocupaciones de Washington.

Desde la Unión Europea, varios gobiernos expresaron disposición para reforzar la defensa de Groenlandia. El objetivo consiste en atender los reclamos de seguridad de Estados Unidos sin alterar el estatus político del territorio.

Alemania anunció el envío de un equipo de reconocimiento de 15 soldados a Groenlandia. La iniciativa cuenta con la participación de Francia, Reino Unido, Países Bajos, Noruega, Suecia y Finlandia. En contraste, Italia cuestionó el plan y lo calificó de poco serio.

