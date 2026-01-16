‘Esperaba más’: apoyo a Donald Trump cae un año después de su regreso a la Casa Blanca

Un hombre camina por un puente que cruza el río Delaware en la localidad de Lumberville, Pensilvania, este 14 de enero. El apoyo al presidente estadounidense Donald Trump ha disminuido desde que asumió el cargo en enero pasado. Las encuestas de opinión muestran un desplome en su índice de aprobación. Foto:

Doylestown, Pensilvania. Un año después del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el respaldo ciudadano que lo llevó nuevamente al poder muestra señales claras de desgaste.

El aumento del costo de la vida, los recortes a programas sociales y un clima político marcado por la confrontación han erosionado el apoyo de parte de su electorado, incluso en zonas clave que fueron determinantes en su victoria electoral del 2024.

Michelle Sims, una residente de 50 años del estado de Pensilvania, resume ese desencanto. Aunque todavía dice apoyar a Trump “hasta cierto punto”, admite que sus expectativas no se han cumplido.

Sims, quien no trabaja por problemas de salud y acude con frecuencia a un banco de alimentos, esperaba que el mandatario redujera de forma más contundente el costo de vida y fortaleciera la asistencia social.

“No creo que lo haya logrado totalmente”, afirmó.

Sims vive en el condado de Bucks, un suburbio de Filadelfia considerado un termómetro político por su histórico vaivén entre demócratas y republicanos.

En el 2024, Trump ganó allí por un margen mínimo, convirtiéndose en el primer republicano en imponerse en esa zona desde 1988.

Sin embargo, en las elecciones locales del año pasado, los demócratas recuperaron terreno, un giro que analistas interpretan como una advertencia temprana para la Casa Blanca.

“La gente solo quiere que el gobierno funcione. No quiere caos”, señaló Danny Ceisler, sheriff demócrata recientemente electo en Bucks, quien basó parte de su campaña en frenar la cooperación de las autoridades locales con la política de deportaciones masivas impulsada por Trump.

Expertos coinciden en que el factor económico ha sido clave en el cambio de ánimo del electorado.

Christopher Borick, director del Instituto de Opinión Pública del Muhlenberg College, explicó que muchos votantes que apoyaron a Trump lo hicieron por su descontento con la inflación.

“Ese grupo se ha desilusionado porque sus esperanzas de una vida menos costosa no se han cumplido y sus reservas sobre el carácter y el liderazgo del presidente se han intensificado”, señaló.

Las encuestas respaldan esa percepción.

Un sondeo de Gallup publicado el mes pasado ubicó el índice de aprobación de Trump en un 36%, muy por debajo del 47% con el que inició su mandato en enero del 2025.

Con las elecciones legislativas de mitad de mandato del 2026 en el horizonte, el presidente ha retomado los mítines para intentar reconectar con los votantes.

Sin embargo, incluso entre quienes lo apoyaron, el cansancio es evidente. Joe Kramley, un jubilado de 83 años quien votó por Trump principalmente por su postura migratoria, dijo estar frustrado.

“Ojalá se callara y simplemente hiciera lo que tiene que hacer”, afirmó, al tiempo que criticó la persistencia de la inflación y calificó de “ridículas” las declaraciones del mandatario sobre su interés en adquirir Groenlandia.

Otros simpatizantes mantienen un respaldo más pragmático. Gary Armstrong, un vendedor de seguros de 68 años que se define como conservador, reconoció que Trump no le agrada personalmente, pero respalda “las decisiones que está tomando y el rumbo del país”.

El desgaste del apoyo presidencial en territorios clave como Pensilvania plantea un escenario incierto para el Partido Republicano de cara a las elecciones del 2026, en las que estará en juego el control del Congreso y, con él, la viabilidad política del segundo mandato de Donald Trump.