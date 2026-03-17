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Esta es la mejor universidad del mundo en 2026

Oxford y MIT lideran dos rankings globales con metodologías distintas

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Por Jailine González Gómez
Oxford y MIT ocupan el primer lugar en rankings distintos. La metodología explica la diferencia.
Oxford y MIT ocupan el primer lugar en rankings distintos. La metodología explica la diferencia. (Yishen Miao/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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