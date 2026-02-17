El Mundo

España pide investigar a Meta, TikTok y X por creación de pornografía infantil con inteligencia artificial

El presidente Pedro Sánchez solicitó a la Fiscalía indagar a firmas por la generación y difusión de imágenes sexuales de menores mediante IA

Por AFP
El presidente Pedro Sánchez anunció que el Gobierno pedirá a la Fiscalía investigar a Meta, TikTok y X por la creación de imágenes sexuales de menores mediante inteligencia artificial. El primer ministro en un discurso en la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) el 14 de febrero pasado.
