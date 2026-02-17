España pide investigar a Meta, TikTok y X por creación de pornografía infantil con inteligencia artificial

El presidente Pedro Sánchez anunció que el Gobierno pedirá a la Fiscalía investigar a Meta, TikTok y X por la creación de imágenes sexuales de menores mediante inteligencia artificial. El primer ministro en un discurso en la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) el 14 de febrero pasado.

Madrid. El Gobierno de España solicitará a la Fiscalía que investigue a Meta, TikTok y X por la presunta creación y difusión de pornografía infantil mediante inteligencia artificial (IA), anunció este martes el presidente Pedro Sánchez.

“Hoy el Gobierno pedirá al Ministerio Fiscal que investigue los delitos que X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus IA”, escribió Sánchez en un mensaje publicado en X.

El mandatario sostuvo que estas plataformas “están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas” y subrayó que el Estado no permitirá que estas conductas queden sin consecuencias.

“La impunidad de los gigantes debe acabar”, sentenció.

En los últimos meses, el Ejecutivo español ha endurecido su discurso contra las grandes tecnológicas.

El pasado 3 de febrero, Sánchez anunció su intención de prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años y adelantó que impulsará cambios legales para que los ejecutivos de estas compañías sean legalmente responsables de las infracciones que se produzcan en sus plataformas.

Según cifras oficiales divulgadas este martes, una de cada cinco personas jóvenes en España, especialmente niñas y adolescentes, afirma haber sido víctima de la difusión de falsos desnudos creados con IA cuando aún eran menores de edad.

El debate trasciende las fronteras españolas. A inicios de febrero, la justicia francesa allanó oficinas de X en Francia y citó a declarar en abril a su propietario, Elon Musk, en el marco de una investigación relacionada con la generación de imágenes sexuales falsas mediante Grok, su asistente de inteligencia artificial.

Asimismo, la Comisión Europea anunció a finales de enero una nueva investigación contra X por este mismo tipo de prácticas, en un contexto de creciente presión regulatoria sobre las plataformas digitales.