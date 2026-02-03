España buscará prohibir redes sociales a menores de 16 años e imponer verificación real de edad

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en un discurso durante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái el 3 de febrero de 2026. España buscará prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años para protegerlos de contenido dañino como la pornografía y la violencia.

Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El Gobierno de España buscará prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años con el objetivo de protegerlos de contenidos como “pornografía” y “violencia” , anunció este martes el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

“España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años”, afirmó Sánchez durante un discurso en la Cumbre Mundial de Gobiernos, celebrada en Dubái.

El mandatario sostuvo que las plataformas deberán aplicar mecanismos reales de control, más allá de simples casillas de verificación.

“Las plataformas deberán implementar sistemas eficaces de verificación de la edad, no solo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionen”, señaló.

El anuncio sigue los pasos de Australia que, el 9 de diciembre, cerró a sus adolescentes menores de 16 años acceso a redes sociales.

Sánchez argumentó que los menores están expuestos a un entorno digital que incluye riesgos como “adicción, abuso, pornografía, manipulación y violencia”, por lo que, dijo, el Gobierno ya no aceptará esa situación.

Además, el jefe de Gobierno anunció cambios legales para que los ejecutivos de las plataformas sean legalmente responsables por infracciones que ocurran en sus sitios, incluyendo la permanencia de contenidos ilegales o que inciten al odio.

“Esto significa que los directores generales de estas plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidades penales por no eliminar contenidos ilegales o que inciten al odio”, afirmó.

El anuncio forma parte de un paquete de cinco medidas que, según Sánchez, se aprobarán “a partir de la semana que viene”.

Sin embargo, el presidente español enfrenta dificultades para reunir apoyo parlamentario, debido a que no cuenta con mayoría en el Congreso.

La propuesta se suma a una tendencia internacional.

Australia abrió la vía en diciembre con una prohibición similar para menores de 16 años, mientras que países como Francia y Portugal han manifestado interés en avanzar en la misma dirección.