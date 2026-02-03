El Mundo

España buscará prohibir redes sociales a menores de 16 años e imponer verificación real de edad

Gobierno también plantea responsabilidad penal para ejecutivos por contenidos ilegales y exigirá sistemas efectivos de verificación de edad

Por AFP
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en un discurso durante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái el 3 de febrero de 2026. España buscará prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años para protegerlos de contenido dañino como la pornografía y la violencia.
