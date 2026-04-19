El Mundo

España pedirá a la Unión Europea romper acuerdo de asociación con Israel

Solicitud de España surge al considerar que Israel incumple el derecho internacional y la cláusula de derechos humanos

EscucharEscuchar
Por AFP
Pedro Sánchez, presidente de España, es una de las voces más críticas de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel.
Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, es una de las voces más críticas de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. (JAVIER SORIANO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
EspañaUnión EuropeaIsrael
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.