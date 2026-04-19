España pedirá a la Unión Europea romper acuerdo de asociación con Israel

Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, es una de las voces más críticas de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel.

Madrid, España. España pedirá, este martes, a la Unión Europea (UE) que “rompa” su acuerdo de asociación con Israel, al considerar que el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu “viola el derecho internacional” con sus campañas bélicas, dijo este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Este martes, el Gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel, porque un gobierno que viola el derecho internacional no puede ser socio de la Unión Europea”, enfatizó Sánchez en un mitin electoral en la región de Andalucía.

“Es así de simple, así de sencillo”, añadió.

El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel entró en vigor en el 2000 e incluye una cláusula que condiciona la relación al respeto de los derechos humanos.

Equipos de emergencia se reunieron en el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo la localidad libanesa de Srifa, en el sur de ese país, el 14 de abril pasado. (KAWNAT HAJU/AFP)

Quejas previas

España cuestionó por primera vez el acuerdo en febrero del 2024, cuando Sánchez y el entonces primer ministro de Irlanda enviaron una carta conjunta a la Comisión Europea solicitando que evaluara si Israel cumplía sus obligaciones en materia de derechos humanos tras el inicio de la guerra en Gaza.

Desde entonces, Sánchez ha ido elevando gradualmente su tono en este asunto, ahora con la guerra en el Líbano, hasta llegar a la declaración de este domingo, que llega después de que, el viernes, Irlanda, Eslovenia y España enviaran una carta a la Comisión pidiendo que “en la próxima reunión del Consejo de Asuntos Exteriores se debata el Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel”.