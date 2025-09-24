El Mundo

España denuncia intento de interferencia de GPS en avión de su ministra de Defensa

El avión de la ministra Margarita Robles sufrió un intento de interferencia GPS cerca de Kaliningrado. España y Lituania señalan a Rusia como responsable.

Por AFP
Margarita Robles es la ministra de Defensa de España desde 2018.
Margarita Robles es la ministra de Defensa de España desde 2018. (NICOLAS TUCAT/AFP)







