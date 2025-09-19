Economía

La Unión Europea propone nuevo paquete de sanciones contra Rusia enfocado en combustibles

El anuncio de este nuevo paquete de sanciones se produce en un momento en que el presidente estadounidense Donald Trump exige a Europa que deje de comprar petróleo ruso

EscucharEscuchar
Por AFP
Los eurodiputados junto a los representantes de los gobiernos de los países de la UE dan forma y deciden nuevas leyes que influyen en todos los aspectos de la vida en la Unión Europea. (Foto: Nick Gammon / AFP)
Como la Unión Europea ya ha prohibido casi todas las importaciones de petróleo ruso, se espera que las nuevas medidas se enfoquen en las importaciones de gas (SEBASTIEN BOZON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Unión EuropeaUECombustiblesRusia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.