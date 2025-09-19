La Unión Europea propone nuevo paquete de sanciones contra Rusia enfocado en combustibles

Como la Unión Europea ya ha prohibido casi todas las importaciones de petróleo ruso, se espera que las nuevas medidas se enfoquen en las importaciones de gas

La Comisión Europea propuso este viernes 19 de setiembre el décimonoveno paquete de sanciones contra Rusia, enfocado esta vez en los hidrocarburos, como medida de presión a Moscú por la guerra en Ucrania, anunció la portavoz del organismo, Paula Pinho.

“Podemos confirmar que la comisión ha adoptado un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el décimonoveno paquete”, dijo Pinho en una conferencia de prensa en Bruselas.

La presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, debe dar más detalles sobre el paquete durante el transcurso del día pero esta semana había adelantado que las sanciones buscan acelerar la eliminación de las importaciones de combustibles rusos y tendrán como objetivo también las criptomonedas y los bancos.

Las 18 rondas previas de sanciones europeas a Rusia por la invasión de Ucrania en 2022 han buscado drenar las arcas que financian la maquinaria de guerra y han incluido desde la congelación de activos hasta una prohibición casi total de importaciones de petróleo ruso.

El anuncio de este nuevo paquete de sanciones se produce en un momento en que el presidente estadounidense Donald Trump exige a Europa que deje de comprar petróleo ruso y que imponga sanciones a China antes de aplicar nuevas medidas contra Moscú.

Von der Leyen dijo esta semana, luego de hablar con Trump, que la comisión quiere acelerar “la eliminación de las importaciones de combustibles fósiles rusos”, algo que el bloque tenía previsto concluir a finales de 2027.

Como la Unión Europea ya ha prohibido casi todas las importaciones de petróleo ruso —del 29% del petróleo que consumía en 2021 al 2% a mediados de 2025—, se espera que las nuevas medidas se enfoquen en las importaciones de gas.

A pesar de los esfuerzos realizados durante varias décadas para reducir su dependencia del gas ruso, en 2024 la Unión Europea importó de ese país el 19 % del gas que consume, en comparación con el 45 % registrado antes del inicio de la guerra.