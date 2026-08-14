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Escándalo por el nuevo equipo del ICE: Agentes de inmigración usarán guantes de descargas eléctricas

El ICE planea equipar a sus agentes con guantes de descargas eléctricas en EE. UU. Conozca las denuncias de abusos y las reacciones políticas.

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Por AFP
ICE agents block an intersection during an immigration enforcement operation in a St. Paul, Minnesota, neighborhood following a multi-vehicle accident on January 31, 2026. Donald Trump's border chief said January 29, 2026 that some federal agents could be withdrawn from Minneapolis, the northern US city that has become the flashpoint for the president's immigration crackdown. The Trump administration, facing a public backlash over the shooting deaths of two Americans by federal agents in Minneapolis, also eased immigration operations in the northeastern state of Maine. (Photo by Octavio JONES / AFP)
El año inició con fuertes redadas de policía migratoria. (OCTAVIO JONES/AFP)







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