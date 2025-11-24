El Mundo

Escándalo de apuestas en Turquía: diecisiete jugadores de un mismo club turco sancionados

Diecisiete futbolistas del Agri Spor fueron suspendidos por apuestas ilegales, dejando al club con apenas siete jugadores. La TFF sancionó a más de 1.000 implicados en un amplio operativo para “limpiar” el fútbol turco.

Por AFP
Hasta 17 de sus jugadores han sido reconocidos culpables de realizar apuestas ilegales y recibieron sanciones que van de los 45 días a los 12 meses. (BULENT KILIC/AFP)







