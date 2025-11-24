Ciencia

Descubren mina subacuática de 2.300 años que confirma relato de Aristóteles

Científicos en Turquía hallaron una mina sumergida de cobre mencionada por el filósofo griego Aristóteles hace más de dos mil años

Por O Globo / Brasil / GDA
El hallazgo en Turquía confirma una mina subacuática relatada por Aristóteles y vinculada al arte y la medicina antigua.
El hallazgo en Turquía confirma una mina subacuática relatada por Aristóteles y vinculada al arte y la medicina antigua. (Prof. Ahmet Bilir/Tina)







