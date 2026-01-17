El Mundo

Erdogan y Milei entre los elegidos por Donald Trump para integrar consejo de paz para Gaza

Donald Trump crea un consejo de paz para Gaza y convoca a líderes clave como Erdogan y Javier Milei. Conozca quiénes supervisarán el plan para poner fin a la guerra

Por AFP
Recep Tayyip Erdogan y Javier Milei fueron invitados por Trump al consejo de paz para Gaza
Recep Tayyip Erdogan y Javier Milei fueron invitados por Trump al consejo de paz para Gaza (AFP y Cna/La Nación)







