Erdogan y Milei entre los elegidos por Donald Trump para integrar consejo de paz para Gaza

Recep Tayyip Erdogan y Javier Milei fueron invitados por Trump al consejo de paz para Gaza

Estambul, Turquía. El presidente estadounidense Donald Trump “invitó” a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan a formar parte del “consejo de paz para Gaza”, anunció el sábado la presidencia turca.

Trump anunció el jueves la creación de este consejo, un elemento clave de la segunda fase de un plan respaldado por Washington para poner fin a la guerra en el territorio palestino entre Israel y el movimiento islamista Hamás.

“El 16 de enero de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump, como presidente fundador del consejo de la paz, envió una carta invitando a nuestro presidente Recep Tayyip Erdogan a convertirse en miembro fundador” del mismo, escribió en X Burhanettin Duran, director de comunicación de la presidencia turca.

Por el momento Erdogan no se pronunció sobre la invitación.

El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, fue designado para participar en el comité ejecutivo que supervisará el consejo de la paz, confirmó su oficina a la AFP el sábado.

Trump ya nombró como parte del consejo de paz a su secretario de Estado, Marco Rubio, a su enviado especial Steve Witkoff, a su yerno Jared Kushner, al ex primer ministro británico Tony Blair, al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, al multimillonario estadounidense Marc Rowan y a Robert Gabriel, un leal asistente del republicano.

Además el presidente argentino, Javier Milei, anunció este sábado haber recibido una invitación de Trump para sumarse al “consejo de paz”, que será presidido por el republicano.

El presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, fue igualmente invitado, según la cancillería del país árabe.

Turquía, cercano a los dirigentes políticos de Hamás y defensor de los palestinos, participó en el acuerdo de alto el fuego en Gaza firmado en octubre en Egipto.

Ankara se declara dispuesta a participar en un eventual despliegue de una fuerza de supervisión del acuerdo y en la reconstrucción del territorio palestino devastado por dos años de bombardeos israelíes, llevados a cabo en represalia por la matanza cometida el 7 de octubre de 2023 por combatientes de Hamás en territorio israelí.