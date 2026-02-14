El Mundo

Entre velas y flores, Canadá rinde homenaje a víctimas de masacre, la mayoría niños

Ocho personas —cinco niños, una profesora, la madre y hermanastro de la atacante— murieron en la masacre que enluta a Canadá. Esto es lo que se sabe.

Por AFP
Vecinos de Tumbler Ridge encendieron velas y colocaron flores en memoria de los ocho fallecidos, cinco de ellos niños.
Vecinos de Tumbler Ridge encendieron velas y colocaron flores en memoria de los ocho fallecidos, cinco de ellos niños. (PAIGE TAYLOR WHITE/AFP)







